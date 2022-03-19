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Из Украины выехала большая группа белорусских дипломатов
Из Украины выехала большая группа белорусских дипломатовhttps://racurs.ua/n168606-iz-ukrainy-vyehala-bolshaya-gruppa-belorusskih-diplomatov.htmlРакурс
З України виїхала велика група співробітників Посольства білорусі.
Білоруське видання zerkalo. io (колишнє tut. by) з посиланням на посла Ігоря Сокола повідомило, що виїхали 11 білоруських дипломатів.
Українська журналістка, яка працює у Молдові, Маріанна Присяжнюк, повідомила, що «білоруські дипломати вивозять свої особисті речі з України до Молдови, а посол Сокол теж утік».
Дипломати нібито перетнули контрольно-пропускний пункт Могилів-Подільськ і виїжджали на семи машинах.
Згодом незалежні білоруські телеграм-канали повідомили, що посол Білорусі в Україні Сокол проїхав територію Молдови транзитом. Дипломати повертаються до Мінська через Румунію.
Нагадаємо, що 19 березня білоруському послу Соколу довелося пройти через публічне приниження з боку військовослужбовців Держприкордонслужби України за участь режиму лукашенка у військових злочинах росіян.
На відео, яке оприлюднили в мережі, український військовий відчитує Сокола за зраду українського народу та передає йому символічні «30 срібняків» для голови прикордонного комітету Білорусі, який сприяє агресії рф в Україні.
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Посол приймати «нагороду» відмовився, тому співробітник ДПСУ просто шпурнув у нього мішечок з дріб’язком, підкресливши таким чином свою зневагу.
30 срібників — це посилання на Новий Заповіт, яке означає плату за зраду, яку отримав Юда Іскаріот, коли погодився видати Ісуса Христа первосвященикам.