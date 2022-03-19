З України виїхала велика група білоруських дипломатів

https://racurs.ua/ua/n168606-z-ukrayiny-vyyihala-velyka-grupa-biloruskyh-dyplomativ.html

Ракурс

З України виїхала велика група співробітників Посольства білорусі.

Білоруське видання zerkalo. io (колишнє tut. by) з посиланням на посла Ігоря Сокола повідомило, що виїхали 11 білоруських дипломатів.

Українська журналістка, яка працює у Молдові, Маріанна Присяжнюк, повідомила, що «білоруські дипломати вивозять свої особисті речі з України до Молдови, а посол Сокол теж утік».

Дипломати нібито перетнули контрольно-пропускний пункт Могилів-Подільськ і виїжджали на семи машинах.

Згодом незалежні білоруські телеграм-канали повідомили, що посол Білорусі в Україні Сокол проїхав територію Молдови транзитом. Дипломати повертаються до Мінська через Румунію.

Нагадаємо, що 19 березня білоруському послу Соколу довелося пройти через публічне приниження з боку військовослужбовців Держприкордонслужби України за участь режиму лукашенка у військових злочинах росіян.

На відео, яке оприлюднили в мережі, український військовий відчитує Сокола за зраду українського народу та передає йому символічні «30 срібняків» для голови прикордонного комітету Білорусі, який сприяє агресії рф в Україні.

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Посол приймати «нагороду» відмовився, тому співробітник ДПСУ просто шпурнув у нього мішечок з дріб’язком, підкресливши таким чином свою зневагу.

30 срібників — це посилання на Новий Заповіт, яке означає плату за зраду, яку отримав Юда Іскаріот, коли погодився видати Ісуса Христа первосвященикам.