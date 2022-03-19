30 сребреников за измену передал глава ГПСУ белорусским генералам. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n168595-30-srebrenikov-za-izmenu-vruchili-ukrainskie-pogranichniki-poslu-belarusi-video.html

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Білоруський посол Ігор Сокол був присоромлений українськими прикордонниками за те, що з Білорусі в Україну заходять ворожі війська та летять російські ракети.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо «30 срібняків». Підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і намагався вручити йому мішечок із монетами. Про це повідомляється на сторінці прикордонної служби у Facebook.

На кадрах видно, що принижений посол був незадоволений — відвернувся та вийшов.

Сергій Дейнеко у Facebook повідомив, що це плата за зраду, за удар в спину від білоруських прикордонників, які відкрили кордон для російських військових.

За біблійськими оповідями, 30 срібняків — це плата за зраду, яку отримав Юда Іскаріот, погодившись видати Ісуса Христа первосвященикам.

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Нагадаємо, парламент Білорусі ратифікував договір з країною-агресором про розміщення двох військових об'єктів росії. Договір передбачає розміщення в Барановичах системи попередження про ракетний напад, а у Вілейці — радіостанції військово-морського флоту.