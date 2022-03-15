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Ракурс
Білорусь розмістить у себе ще два військових об'єкти рф. Фото: Фокус

Білорусь розмістить у себе ще два російських військових об'єкти

15 бер 2022, 12:36
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Білорусь розмістить у себе ще два військових об'єкти російської федерації.

Білоруський парламент ратифікував договір з країною-агресором про розміщення двох військових об'єктів. Договір укладено на 25 років. Про це повідомляє видання sputnik.by.

Договір передбачає, що росія розмістить в Барановичах системи попередження про ракетний напад. А у Вілейці рашисти встановлять радіостанції військово-морського флоту.



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Нагадаємо, 8 березня у Генштабі ЗСУ заявляли, що в Білорусі можуть готуватися до широкомасштабної участі ЗС цієї країни у бойових діях проти України на боці Росії. Розвідка зафіксувала, що в районі Бреста перебувають по одній бронетанковій групі зі складу 38 окремої десантно-штурмової бригади (Брест) та 103 окрема повітряно-десантна бригада (Вітебськ) ЗС Білорусі.

Джерело: sputnik. by

Джерело: Ракурс


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