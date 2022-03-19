Удар рашистов по Николаеву — СМИ сообщили число погибших

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Ракурс

З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.

Про це 19 березня повідомили ВВС та AFP.

Щонайменше 50 тіл знайдено, але ми не знаємо, скільки ще знаходиться під завалами, — сказав агентству AFP 22-річний співробітник ДСНС України.

Російські окупанти завдали ракетного удару по казармі в пункті постійної дислокації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ в Миколаєві. Попередньо відомо про кілька десятків загиблих, кількість жертв зростає.

Інформацію про удар російських військ уранці 19 березня підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора орки підло вдарили ракетою по наших солдатах, що спали. Ще триває рятувальна операція, — сказав Кім у відеозверненні.

Він зазначив, що не хоче говорити про кількість загиблих, адже чекає офіційних даних від ЗСУ. Згодом цю інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. Зі слів мера, про атаку не встигли попередити, адже вона відбулася з близької відстані з території Херсонщини.

У нас не було повітряної тривоги, бо нас атакували з Херсонщини, і ми просто не встигли запустити систему оповіщення. Бомбардування відбувається швидше, ніж ми пеленгуємо та запускаємо систему, — зазначив Сенкевич.

Він уточнив, що коли ракетний удар по Миколаївщині йде з анексованого Криму, то включити систему оповіщення і попередити містян час є. А в цьому випадку система не встигла спрацювати.

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Сенкевич підтвердив, що атакували 79 одшбр. Йдеться про казарму, проте «деякі об'єкти були порожніми, а декого зачепило».

Шведська газета Expressen повідомляла, що в Миколаєві загинуло щонайменше 40 людей.