Элитные сибиряки доистреблялись - под Броварами нашли секретные документы рашистов

https://racurs.ua/n168620-elitnye-sibiryaki-doistreblyalis-pod-brovarami-nashli-sekretnye-dokumenty-rashistov.html

Ракурс

Окупантів, які три дні поспіль штурмували українські позиції на напрямку Броварів, відправили у бій без особистих документів.

Це зробили для того, щоб було неможливо ідентифікувати ані підрозділ, ані окремих російських військових, повідомив у своїх соцмережах український фронтовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Він оприлюднив документи, які вилучили на місці бою. Навколо підпаленої техніки бійці ЗСУ знайшли цікаві формуляри. З них стало зрозуміло, що українські «Джавеліни» спалювали танки та БМП в/ч 12128, а це 21-а гвардійська мотострілецька червонопрапорна бригада з місцем постійної дислокації в селі Тоцьке Омської області.

Бригада вважається елітною частиною. Раніше називалась 27-ою дивізією. Воювала в Абхазії, Чечні, Грузії. Але так, як під Броварами, омські залізяки ще не горіли, — написав Цаплієнко.

На цій ділянці окупанти втратили чотири танки та вісім бойових машин піхоти. Українці також знайшли зарплатні картки одного з окупантів. На обидвох написано Aleksandr Gagarin, одна видана «Сбербанком Росії», інша — платіжної системи «Мир».

Як виявилося, ЗСУ знищили так званий «винищувальний загін».

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