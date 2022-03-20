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Украина продолжает организовывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения, фото: «24 канал»
Семь гуманитарных коридоров согласовали на 20 марта — Верещукhttps://racurs.ua/n168625-sem-gumanitarnyh-koridorov-soglasovali-na-20-marta-vereschuk.htmlРакурс
Для евакуації громадян та доставки гуманітарних вантажів на сьогодні, 20 березня, погоджено сім гуманітарних коридорів
Про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
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За словами Верещук, погоджені такі коридори:
- гумкоридор з Маріуполя до Запоріжжя. Автобуси для маріупольців чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9.30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11. Також у Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців які рухаються по маршруту;
- організовано транспортування до Бердянська і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні Мангуша;
- у Київській області погоджено гуманітарний коридор із села Бобрик до Броварів. Місце зборів — Будинок культури на вулиці Шевченка, 2, автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів;
- у Київській області погоджений маршрут із села Тарасівка до Броварів. Місце зборів — на вулиці Девяте січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів;
- ще один маршрут на Київщині — з міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів — вулиця Центральна, 331, автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Малин;
- з Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань та Нова Рогань. В ці населені пункти планується доставка гуманітарних вантажів — продуктів та медикаментів.