Украина продолжает организовывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n168625-sem-gumanitarnyh-koridorov-soglasovali-na-20-marta-vereschuk.html

Ракурс

Для евакуації громадян та доставки гуманітарних вантажів на сьогодні, 20 березня, погоджено сім гуманітарних коридорів

Про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За словами Верещук, погоджені такі коридори: