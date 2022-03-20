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Ракурс
Україна продовжує організовувати гуманітарні коридори для евакуації населення, фото: «24 канал»

Сім гуманітарних коридорів погодили на 20 березня — Верещук

20 бер 2022, 10:15
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Для евакуації громадян та доставки гуманітарних вантажів на сьогодні, 20 березня, погоджено сім гуманітарних коридорів

Про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



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За словами Верещук, погоджені такі коридори:

  • гумкоридор з Маріуполя до Запоріжжя. Автобуси для маріупольців чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9.30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11. Також у Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців які рухаються по маршруту;
  • організовано транспортування до Бердянська і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні Мангуша;
  • у Київській області погоджено гуманітарний коридор із села Бобрик до Броварів. Місце зборів — Будинок культури на вулиці Шевченка, 2, автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів;
  • у Київській області погоджений маршрут із села Тарасівка до Броварів. Місце зборів — на вулиці Девяте січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів;
  • ще один маршрут на Київщині — з міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів — вулиця Центральна, 331, автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Малин;
  • з Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань та Нова Рогань. В ці населені пункти планується доставка гуманітарних вантажів — продуктів та медикаментів.

Джерело: Ракурс


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