Владимир Зеленский, фото: DW

https://racurs.ua/n168632-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-edinom-veschanii-na-vseh-telekanalah-detali.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 152/2022, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану».

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Згідно з цим указом, в умовах воєнного стану забезпечується об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації — цілодобовому марафоні «Єдині новини #Uаразом».

Водночас народний депутат із «Європейської солідарності» Михайло Княжицький, засновник телеканалу «Еспресо», вже розкритикував це рішення, вважаючи його «незаконним і несправедливим».

В ефірі мають право мовити лише «Інтер», Плюси, «Україна» і ICTV, які роблять спільний марафон, — наголошує депутат. — Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від «Інтера», не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора.

Княжицький пообіцяв звернутися з цього приводу до депутатів Європарламенту, Конгресу і Сенату США, парламентів країн ЄС.

Я готовий підтримати Зеленського і підтримую у спільній боротьбі з агресором, — наголошує він. — Але ця боротьба за демократичний світ, а не за диктатуру.

Зі свого боку, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню «Українська правда» запевнив, що цей указ президента не передбачає закриття телеканалів.

Мова йде тільки про необхідність підключення до єдиного загальнонаціонального телемарафону — повністю або частково, — стверджує Подоляк. — Але в каналів є певна творча свобода. Інша річ, що під час повноцінної війни має бути більш-менш єдина інформаційна політика в телепросторі.



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Нагадаємо, РНБО нещодавно ухвалила рішення про призупинення на час воєнного стану діяльності низки політичних структур, які мають зв’язок з країною-агресором.

Джерело: Офіс президента, Михайло Княжицький, «Українська правда»