Люди умирают ежедневно – Зеленский попросил НАТО дать четкий ответ по Украине

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Володимир Зеленський, президент України, зробив нову заяву щодо членства нашої країни в НАТО. Він вважає, що якби Україну прийняли до Альянсу раніше, росія не наважилася б напасти.

Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для свого народу, — сказав Зеленський у коментарі телеканалу CNN.

Він також звернувся до членів Альянсу із заявою: якщо Україну готові прийняти в НАТО, то це треба робити негайно, бо через напад Росії щодня помирають люди.

Але якщо ви не готові зберегти життя наших людей, якщо ви просто хочете побачити, як ми перетинаємо два світи, якщо ви хочете бачити нас у цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні — ви не можете поставити нас у цю ситуацію, ви не можете змусити нас опинитися в цьому підвішеному стані, — зазначив Зеленський.

Він нагадав, що просив особисто сказати прямо, чи буде Україна прийнята в НАТО через рік-два-п'ять, чи просто прямо і чітко дати негативну відповідь.

І відповідь була дуже чіткою, ви не збираєтеся бути членом НАТО, але публічно двері залишаться відкритими, — сказав український лідер.



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Нагадаємо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Крім того, сусід нашої країни вдвічі збільшить чисельність своєї армії та оборонні витрати.

Джерело: CNN