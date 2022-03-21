Россия начинает экономическую войну против Украины – МВД

https://racurs.ua/n168656-rossiya-nachinaet-ekonomicheskuu-voynu-protiv-ukrainy-mvd.html

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Росія розглядає спробу економічного придушення України, адже військово перемогти їй не вдається. Доказом нової стратегії є замінування акваторії Чорного моря.

Проблема у тому, що для України у такий спосіб закрили експорт. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Станом на сьогодні у нас немає морського експорту. Горло «Укрзалізниці» та західних автомобільних кордонів є дуже вузьким. Існує висока ймовірність, що росіяни розпочинають економічну кампанію проти України, — сказав Денисенко.

Він вважає, що потрібно перебудовувати систему управління державою — перевести її на воєнні рейки.

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Нам потрібно переходити до жорсткої, вертикальної, багато у чому ручної системи управління. Однак ручної не у мікроменеджменті, а в макроменеджменті, — зауважив радник глави МВС.

Це головне завдання для усіх, щоб вижити економічно. Денисенко наголосив, що якщо не буде економічних патронів, Україна не зможе довго триматися.