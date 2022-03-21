Уничтожение оккупантов из артиллерии и «Стугны» показали на видео. Фото: ЗСУ

https://racurs.ua/n168655-unichtojenie-okkupantov-iz-artillerii-i-stugny-pokazali-na-video.html

Ракурс

Артилеристи Збройних сил України успішно виконують свою роботу з перших днів повномасштабної російсько-української війни.

Відео роботи української «арти» опублікував Генеральний штаб Збройних сил України. На кадрах видно, як від потужних ударів наших гармат на друзки розлітаються бойова техніка, як знищуються ворожі позиції.

А військові 128 окремої гірсько-штурмової бригади ефективно використовують не тільки закордонні, але й вітчизняні протитанкові комплекси. У Facebook цей підрозділ опублікував відео, як протитанковий ракетний комплекс українського виробництва «Стугна-П» перетворює на металобрухт ворожу бойову машину піхоти.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив про те, що 80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ знищила підрозділ зрадників з окупованого Криму. Українські військові не залишили шансів підрозділу 126-ої бригади берегової оборони Чорноморського флоту росії.

Також Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото підірваного російського зенітно-ракетного комплексу «Тор М1».

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Нагадаємо, за 25 днів повномасштабної війни ЗСУ знищили 498 танків, 1 тис. 535 бойових броньованих машин, 240 артилерійських систем, 969 різних автомобілів, 60 цистерн та 13 одиниць спецтехніки.