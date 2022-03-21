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Генштаб оновив дані про втрати окупантів – подробиці

Генштаб оновив дані про втрати окупантів — подробиці

21 бер 2022, 11:00
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Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 березня орієнтовно склали:



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  • особового складу — близько 15 тис. осіб,
  • танків — 498,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 535,
  • артилерійських систем — 240,
  • РСЗВ — 80,
  • засоби ППО — 45,
  • літаків — 97,
  • гелікоптерів — 121,
  • автомобільної техніки — 969,
  • кораблі /катери — 3,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24,
  • спеціальна техніка — 13.

У Генштабі додали, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Джерело: Ракурс


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