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Генштаб оновив дані про втрати окупантів – подробиці
Генштаб оновив дані про втрати окупантів — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n168654-genshtab-onovyv-dani-pro-vtraty-okupantiv-podrobyci.htmlРакурс
Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 березня орієнтовно склали:
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- особового складу — близько 15 тис. осіб,
- танків — 498,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 535,
- артилерійських систем — 240,
- РСЗВ — 80,
- засоби ППО — 45,
- літаків — 97,
- гелікоптерів — 121,
- автомобільної техніки — 969,
- кораблі /катери — 3,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24,
- спеціальна техніка — 13.
У Генштабі додали, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.