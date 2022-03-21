Путін збирає резерви серед професіоналів та відставників – експерт

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Росія через невдачі в спробах захоплення України намагається зібрати резерви. У восьми регіонах країни-терориста оголосили приховану мобілізацію.

Нове «гарматне м’ясо» літаками доставляють до Білорусі та кордонів з Україною. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі ТСН.

За його словами, наразі відбувається перегрупування військ, тож про жодні домовленості із боку росії про припинення вогню не йдеться.

Серед нових військових є і професіонали — півтори тисячі морських піхотинців з Тихоокеанського флоту, і «гарматне м’ясо», яке надають військкомати.

Він додає, що росія намагається проводити якісний відбір, але з військовими треба проводити навчання. Експерт також прокоментував заяву США, що країни НАТО на свій вибір можуть направити миротворців в Україну.

Жданов вважає, що саме такого розвитку подій прагне путін, щоб підняти рівень війни до світової та розмовляти вже з Байденом, а не Зеленським.

Водночас експерт зазначив, що зараз відмовлятись від ідеї вступу до НАТО не варто. Але він і не виключає, що альтернативою Альянсу може стати об'єднання між Польщею, Литвою та Україною.

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МВС України відзначає випадки здачі у полон російських підрозділів разом із технікою під гарантії безпеки.

Вони розуміють, що в рф їх ніхто не чекає. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Крім того, він додав, що росіяни їдуть на війну або від безвиході, або в надії не вступати у бій.