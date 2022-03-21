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Ракурс
Вісім гуманітарних коридорів запрацюють 21 березня. Фото: Радіо свобода

Вісім гуманітарних коридорів відкриють в Україні 21 березня — список

21 бер 2022, 09:52
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Гуманітарні коридори на 21 березня погоджені українською владою.

Для евакуації громадян та доставки гуманітарних вантажів погоджено сім гуманітарних коридорів Про це 21 березня під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

21 березня працюватимуть наступні маршрути:

З Донеччини до Запоріжжя:

  • Бердянськ — Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
  • Мангушська громада — Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»
  • Нікольське — Запоріжжя. Місце зборів: школа № 2, вул. Паркова, 23

Київська область:



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  • з селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів — Будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1.
  • з селища Ворзель до селища Білогородка. Місце зборів — на вулиці Садова, 13.
  • з міста Буча до селища Білогородкпа. Місце зборів — вулиця Енергетиків, 12
  • з села Козаровичи до міста Вишгород. Місце зборів — тренінговий центр ГУНП.

Луганська область:

  • з міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів — будівля ДСНС на вулиці Сосюри, 324.
  • з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів — будинок культури на вулиці Химіків, 28.
  • з міста Гірське до міста Бахмут. Місце зборів — вулиця Першотравнева, 42, будинок культури та вулиця Миру, 136

Нагадаємо, 20 березня гуманітарними коридорами в Україні вдалося евакуювати 7 тис. 295 осіб. Вчора з оголошених семи коридорів спрацювало чотири.

Джерело: Ракурс


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