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Вісім гуманітарних коридорів запрацюють 21 березня. Фото: Радіо свобода
Вісім гуманітарних коридорів відкриють в Україні 21 березня — списокhttps://racurs.ua/ua/n168650-visim-gumanitarnyh-korydoriv-vidkryut-v-ukrayini-21-bereznya-spysok.htmlРакурс
Гуманітарні коридори на 21 березня погоджені українською владою.
Для евакуації громадян та доставки гуманітарних вантажів погоджено сім гуманітарних коридорів Про це 21 березня під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
21 березня працюватимуть наступні маршрути:
З Донеччини до Запоріжжя:
- Бердянськ — Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
- Мангушська громада — Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»
- Нікольське — Запоріжжя. Місце зборів: школа № 2, вул. Паркова, 23
Київська область:
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- з селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів — Будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1.
- з селища Ворзель до селища Білогородка. Місце зборів — на вулиці Садова, 13.
- з міста Буча до селища Білогородкпа. Місце зборів — вулиця Енергетиків, 12
- з села Козаровичи до міста Вишгород. Місце зборів — тренінговий центр ГУНП.
Луганська область:
- з міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів — будівля ДСНС на вулиці Сосюри, 324.
- з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів — будинок культури на вулиці Химіків, 28.
- з міста Гірське до міста Бахмут. Місце зборів — вулиця Першотравнева, 42, будинок культури та вулиця Миру, 136
Нагадаємо, 20 березня гуманітарними коридорами в Україні вдалося евакуювати 7 тис. 295 осіб. Вчора з оголошених семи коридорів спрацювало чотири.