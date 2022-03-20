Щодня в Україні знищується по тисячі російських військових – розвідка США

https://racurs.ua/ua/n168641-schodnya-v-ukrayini-znyschuietsya-po-tysyachi-rosiyskyh-viyskovyh-rozvidka-ssha.html

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Війна в Україні триває, окупанти зазначають втрати, однак вбивають мирне населення та нищать міста.

За словами західних чиновників і військових експертів, спроба росії захопити Україну може зайти в глухий кут. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що важкі техніки та військових погіршують становище непідготовлених російських сил, які досі не змогли досягти жодної зі своїх первинних цілей. Зокрема, за тиждень лінія фронту практично не зрушилася з місця.

Західна розвідка вважає, що кількість вбитих і поранених російських військових сягає 1 тис. осіб в день. Українська розвідка вважає, що ця кількість є ще більшою.

Жорстокість російського наступу тільки посилюється в міру уповільнення темпів просування, і Росія компенсує відсутність прогресу на полі бою жорстким бомбардуванням цивільного населення.

Але за відсутності суттєвого прогресу на місцях і з огляду на масштаб втрат, які несуть російські війська, військова кампанія росії незабаром може стати нестійкою.

Аналітики зазначають, що російські війська не зможуть просуватися вперед через відсутність достатньої кількості живої сили, припасів і боєприпасів.

Окрім того, в прогнозі йдеться, що наступні два тижні можуть стати вирішальними у визначенні результату всієї війни.

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Якщо росія не зможе швидко поліпшити свої лінії постачання, доставити підкріплення і підняти моральний дух військ на місцях, її цілі можуть стати недосяжними.

Джерело: The Wall Street Journal