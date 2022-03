Рашисти перекидають війська та інженерну техніку в Україну

Россия продолжает перебрасывать войска и инженерную технику в Украину, утверждают независимые российские исследователи.

На видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, следует со станции Сибирцево Приморского края, где дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5-й общевойсковой армии. Об этом заявляет Conflict Intelligence Team.

На другом видео, снятом к северу от Ростова-на-Дону 18 марта, на эшелоне едут БТРы и грузовики. Установить происхождение эшелона невозможно, однако он следует в северном направлении — то есть, по всей вероятности, с Северного Кавказа или из Краснодарского края. С того же направления, по-видимому, следуют российские гарнизоны из Абхазии и Южной Осетии

Помимо боевой техники, наблюдается и переброску инженерных машин. Так, на недавнем видео из Иркутской области видно много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для брошенной или сломанной техники.

На видео от 18 марта из Красного Села (Санкт-Петербург, Красносельский район) на эшелоне виден понтонный парк ПМП-М, предназначенный для наведения временных мостов. Это актуально, так как украинцы часто взрывают мосты, чтобы преградить путь наступающим российским войскам. По всей вероятности, понтонный парк относится к 30-му инженерно-саперному полку 6-й общевойсковой армии.

Напомним, Conflict Intelligence Team — независимая следственная организация из россии, которая проводит открытое расследование происходящих в ходе вооруженных конфликтов действий, в том числе действий российских войск в Украине, Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике.

