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Ракурс
Рашисти 25 грудня завдали ракетного удару по Харкову, фото: УНН

У Харкові виявили російську ракету Х-59, яка не розірвалася — ОВА

25 гру 2024, 16:25
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У Харкові виявили ворожу ракету Х-59, яка, на щастя, не розірвалася.


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Про це сьогодні. 25 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Снаряд впав на територію приватного подвір’я. Постраждалих немає. Вибухотехніки працюють над знешкодженням, — зазначив він.

Нагадаємо, росіяни сьогодні запустили по Харкову 12 ракет — усі вони були націлені по котельнях, ТЕЦ та об'єктах електроенергетики.

Джерело: Ракурс


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