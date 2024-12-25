Сили ППО збили 113 з 184 повітряних цілей. Фото:

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Комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичного сектору України завдала рф у ніч на 25 грудня.

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Ворог використав ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів. Загалом радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 184 повітряних цілей противника. Про це Повітряні сил ЗС України повідомили у Telegram.

Зокрема, ворог випустив Воронезької області дві балістичні ракети KN-23, 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 — з Бєлгородської області та 12 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря. Крім того, стратегічні бомбардувальників Ту-95мс здійснили пуски 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см з Волгоградської області та Каспійського моря. Тактична авіація рф запустила з Бєлгородської області чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Із районів Брянська, Міллерово, Орла й Приморсько-Ахтарська були запущені 106 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів.

Відбивали напад з повітря зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 12.00 було відомо про збиття 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударні БпЛА «Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Росіяни атакували об'єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Нагадаємо, 25 грудня компанія ДТЕК заявила про масований російський удар по теплоелектростанціях. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

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