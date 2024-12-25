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У Харкові виявили ворожу ракету Х-59, яка, на щастя, не розірвалася.
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Про це сьогодні. 25 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Снаряд впав на територію приватного подвір’я. Постраждалих немає. Вибухотехніки працюють над знешкодженням, — зазначив він.
Нагадаємо, росіяни сьогодні запустили по Харкову 12 ракет — усі вони були націлені по котельнях, ТЕЦ та об'єктах електроенергетики.
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