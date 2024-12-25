Последствия российской атаки по Харькову, фото: Харьковский городской совет

https://racurs.ua/n202509-74-doma-povrejdeny-v-harkove-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-mer-foto.html

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У Харкові, попри те, що основною ціллю російських атак сьогодні, 25 грудня, були теплові та енергетичні об'єкти, руйнувань зазнали й житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.