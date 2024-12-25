Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки по Харькову, фото: Харьковский городской совет
74 дома повреждены в Харькове в результате российской атаки — мэр (ФОТО)https://racurs.ua/n202509-74-doma-povrejdeny-v-harkove-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-mer-foto.htmlРакурс
У Харкові, попри те, що основною ціллю російських атак сьогодні, 25 грудня, були теплові та енергетичні об'єкти, руйнувань зазнали й житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
На цей момент наші фахівці зафіксували пошкодження 74 будівель. Загалом у них вибито 840 вікон. Обстеження ще триває, але паралельно ми вже розпочали відновлювальні роботи — закрито близько 35% контурів, — зазначив він.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...