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Наслідки російської атаки по Харкову, фото: Харківська міська рада
74 будинки пошкоджені в Харкові внаслідок російської атаки — мер (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202509-74-budynky-poshkodjeni-v-harkovi-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-mer-foto.htmlРакурс
У Харкові, попри те, що основною ціллю російських атак сьогодні, 25 грудня, були теплові та енергетичні об'єкти, руйнувань зазнали й житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
На цей момент наші фахівці зафіксували пошкодження 74 будівель. Загалом у них вибито 840 вікон. Обстеження ще триває, але паралельно ми вже розпочали відновлювальні роботи — закрито близько 35% контурів, — зазначив він.
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