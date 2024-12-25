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Ракурс
Наслідки російської атаки по Харкову, фото: Харківська міська рада

74 будинки пошкоджені в Харкові внаслідок російської атаки — мер (ФОТО)

25 гру 2024, 15:55
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У Харкові, попри те, що основною ціллю російських атак сьогодні, 25 грудня, були теплові та енергетичні об'єкти, руйнувань зазнали й житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На цей момент наші фахівці зафіксували пошкодження 74 будівель. Загалом у них вибито 840 вікон. Обстеження ще триває, але паралельно ми вже розпочали відновлювальні роботи — закрито близько 35% контурів, — зазначив він.

Наслідки російської атаки по Харкову, фото: Харківська міська рада

Джерело: Ракурс


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