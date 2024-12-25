Армія рф 12 ракетами атакувала Харків. Фото: ДСНС

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Масову ракетну атаку по об'єктах енергетики в Харкові завдали російські окупанти у середу, 25 грудня.

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Російська армія запустила по місту 12 ракет і всі вони були націлені по котельнях, ТЕЦ та об'єктах електроенергетики. Внаслідок обстрілу НЕК «Укренерго» ввело спеціальні графіки відключення світла у Харкові. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

За його словами, через російську атаку значна частина Харкова без опалення. Також наразі відомо про чотирьох постраждалих. Крім того, внаслідок ранкового нальоту кількох «Шахедів» були пошкоджені приватні житлові будинки.

Утім, нам вдалося забезпечити нормальну роботу міського електротранспорту. Всі наші профільні комунальні служби працюватимуть для того, аби утримати тепло та перезапустити систему опалення. Ми працюватимемо цілодобово для того, аби якнайшвидше відновити нормальне життя у місті, — написав Терехов.

Наразі в обласному центрі відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним.

Нагадаємо, сьогодні вранці Харків перебував під масованим російським обстрілом. У Салтівському районі постраждали троє осіб. У Немишлянському районі був удар по приватному будинку, там постраждала одна людина. Ще влучання зафіксували у Київському районі Харкова, внаслідок чого виникла пожежа.