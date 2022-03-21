Генштаб обновил данные о потерях оккупантов – подробности

https://racurs.ua/n168654-genshtab-obnovil-dannye-o-poteryah-okkupantov-podrobnosti.html

Ракурс

Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 березня орієнтовно склали:

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особового складу — близько 15 тис. осіб,

танків — 498,

бойових броньованих машин — 1 тис. 535,

артилерійських систем — 240,

РСЗВ — 80,

засоби ППО — 45,

літаків — 97,

гелікоптерів — 121,

автомобільної техніки — 969,

кораблі /катери — 3,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24,

спеціальна техніка — 13.

У Генштабі додали, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.