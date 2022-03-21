Усиленный комендантский час объявили в Киеве и области на полтора дня

Усиленный комендантский час объявили в Киеве. Фото: censor.net

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У Києві та Київській області з понеділка, 21 березня, на півтори доби запроваджується посилена комендантська година.

Вона почне діяти з 20.00 та триватиме до 7.00 середи, 23 березня. На час комендантської години не працюватимуть магазини, аптеки, заправки та інші заклади. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Столичний градоначальник закликав усіх залишатися вдома або, а за сигналом тривоги вирушати в укриття. По Києву дозволено пересуватися лише транспорту по спеціальних пропусках.

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У Київській міській державній адміністрації наголосили, що цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.

Нагадаємо, тривалу комендантську годину в столиці оголошують вже не вперше. Майже на дві доби її запроваджували 26 лютого. Тоді наголошувалося, що ворожими диверсантами вважатимуться особи, що перебуватимуть на вулиці під час комендантської години. Також комендантська година в Києві діяла з вечора 15 березня до ранку 17 березня.