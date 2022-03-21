Последствия обстрела в ТРЦ. Фото: Евгений Завгородний

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Український офіс Leroy Merlin повідомив про жертви після обстрілу ТРЦ у Києві.

Внаслідок обстрілу торговельного центру у Подільському районі Києві є жертви серед працівників цієї компанії. Скільки саме працівників загинуло, не повідомляється. Про це повідомили в українському офісі Leroy Merlin.

Сьогодні «Леруа Мерлен Україна» трагедія торкнулася безпосередньо. Та знищений магазин ніщо у порівнянні з втраченими життями колег, — йдеться у повідомленні.

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook написав, що внаслідок обстрілу ТРЦ у Подільському районі Києва загинув один зі співробітників компанії Leroy Merlin. Бізнесмен нагадав, що «Леруа Мерлен» та холдинг ADEO — це один із найбільших платників податків у росії. Попри вторгнення рф в Україну, ця компанія досі не вийшла з російського ринку.

Інвестиції та податки в російський ринок сьогодні = бомбардування твого магазину в іншій країні завтра. Якщо не людські життя, то може хоч бізнес-втрати стануть для французької компанії занадто високою ціною за дружбу з агресором, — прокоментував ситуацію народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Нагадаємо, 20 березня російські окупанти обстріляли Подільський район Києва. Внаслідок обстрілів та виниклої пожежі був знищений торговий центр, жертвами ракетної атаки стали восьмеро осіб.