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Дополнительный 1 млрд евро военной помощи для Украины выделит ЕС

Дополнительный 1 млрд евро военной помощи для Украины выделит ЕС

21 мар 2022, 13:32
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Європейський Союз планує збільшити фінансову допомогу Україні на закупівлю зброї до 1 млрд євро.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на засідання в Брюсселі 21 березня, повідомляє «Європейська правда».

За її словами, міністри ухвалять політичне рішення щодо виділення додаткової фінансової допомоги у понеділок.

Уряд Німеччини забезпечить швидку реалізацію замовлень на зброю від німецьких компаній, додала міністр.

Бербок зазначила, що деталі термінів та конкретних видів озброєння не будуть розголошені з міркувань безпеки, зокрема через погрози РФ бомбардувати поставки західної зброї.

Не можна говорити про це публічно, тому що це питання життя та смерті, — сказала вона.

Нагадаємо, в Євросоюзі планують погодити додаткові 500 млн євро на військову допомогу Україні найближчим часом.

Перший транш у 500 млн євро на надання ЗСУ летальної зброї та припасів ЄС виділив наприкінці лютого.



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Кошти були виділені у рамках європейського інструменту з підтримки миру (European Peace Facility) — це було перше таке рішення в історії Євросоюзу.

Джерело: «Європейська правда»

Источник: Ракурс


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