В Харькове погиб 96-летний узник фашистских концлагерей. Он выжил в Бухенвальде

https://racurs.ua/n168673-v-harkove-pogib-96-letniy-uznik-fashistskih-konclagerey-on-vyjil-v-buhenvalde.html

Ракурс

У Харкові загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів Борис Романченко. Він пережив концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але його вбила російська ракета, що влучила у квартиру.

Організація «Історично-політична освіта з історії націонал-соціалізму та його злочинів» процитувала онуку загиблого.

Романченко жив у багатоповерховій будівлі, у яку влучив рашистський снаряд.

Романченко інтенсивно працював над пам’яттю про нацистські злочини та був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора. 2012 року він зачитав клятву Бухенвальда «Створення нового світу, де панують мир та свобода» під час святкування річниці визволення цього концтабору.

Потрапив снаряд у квартиру, згоріло повністю все. Залишилися тільки кістки на панцерній сітці ліжка, як він і лежав. У тій квартирі на Салтівці прожив понад 30 років, останнім часом жив сам. Я пропонувала йому виїхати, але він відмовлявся. Він погано ходить, погано чує, не погодився їхати, — розповіла «Суспільному» онука загиблого Юлія.



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Вивезти дідуся і поховати належним чином нині складно. оскільки Північна Салтівка — під обстрілами.

Борис Романченко пережив Голодомор і був в’язнем кількох концтаборів.