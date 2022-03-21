Запрет видеорегистраторов в авто ввело МВД

https://racurs.ua/n168672-zapret-videoregistratorov-v-avto-vvelo-mvd.html

Ракурс

Віднині в Україні заборонено використовувати відеореєстратори водіям машин та мотоциклів.

Зокрема, не можна здійснювати фото та відеозйомку:

доріг загального користування;

об'єктів загального призначення;

об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;

розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Заборона діє для усіх регіонів країни, особливо там, де відбуваються бойові дії.

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Будьте свідомими громадянами, разом ми здолаємо ворога! — йдеться у повідомленні МВС.

Як пояснили у Збройних силах, таке рішення ухвалили, щоби уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони. Це рішення військового командування довели до представників військових адміністрацій. Водії повинні демонтувати або засоби фото- та відеофіксації або заклеїти їх, якщо вони стаціонарні.