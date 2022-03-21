Российский истребитель сбили над Харьковщиной. Фото:

https://racurs.ua/n168671-rossiyskiy-istrebitel-i-dva-drona-sbili-nad-harkovskoy-oblastu.html

Ракурс

Російська армія стрімко втрачає свою авіацію в Україні.

У понеділок, 21 березня, Збройні сили України збили ще одну ворожу «пташку». Мобільні підрозділи зуміли підбити російський винищувач під містом Чугуїв. Після загорання на низькій висоті літак упав зі сторони російської федерації. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Також на тимчасово окупованій території Харківського району українські військові знешкодила два безпілотних апарати «Орлан» російського виробництва. Голова ОДА зазначив, що завдяки професіоналізму сил ППО вже кілька днів над Харковом не фіксували ворожу авіацію.

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Нагадаємо, з 24 лютого по 21 березня ЗСУ ліквідувала три ударні армії противника і одну повітряну. ЗСУ знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п’ять дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п’ять авіаполків літаків та п’ять авіаполків вертольотів.