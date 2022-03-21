ЗСУ та тероборона знищили вже три російські ударні армії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n168665-zsu-ta-teroborona-znyschyly-try-udarni-armiyi-rf-z-pochatku-vtorgnennya-video.html

Ракурс

Збройні сили України та територіальна оборона з початку повномасштабного російського вторгнення нещадно б’ють загарбників.

З 24 лютого по 21 березня українська сторона знищила три ударні армії противника і одну повітряну. Тобто втрати російської сторони можна оцінити в чотири армії як оперативно-стратегічні з'єднання. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу

ЗСУ знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п’ять дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п’ять авіаполків літаків, п’ять авіаполків вертольотів

Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну. Всього чотири армії з 10, які є у російської федерації, — наголосив Арестович.



.



Нагадаємо, за майже 26 днів повномасштабної війни ЗСУ знищили 498 танків, 1 тис. 535 бойових броньованих машин, 240 артилерійських систем, 969 різних автомобілів, 60 цистерн та 13 одиниць спецтехніки.