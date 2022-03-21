Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Війська Білорусі повернулися до пункту постійної дислокації (ФОТО)

Війська Білорусі повернулися до пункту постійної дислокації (ФОТО)

21 бер 2022, 14:10
999

В Беларуси военнослужащие 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Бреста покинули границу с Украиной.

Бригада вернулась в пункт постоянной дислокации. Об этом заявило Министерство обороны Беларуси.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко поблагодарил личный состав за «качественное выполнение поставленной задачи».

Нам чужого не нужно, но и своей земли мы не отдадим. Вы с честью выполнили поставленные задачи по усилению охраны участков государственной границы. Вы показали местным жителям, что они могут жить и спокойно трудиться на родной земле. Беларусь под надежной защитой! — заявил он.



.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів