В Беларуси военнослужащие 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Бреста покинули границу с Украиной.

Бригада вернулась в пункт постоянной дислокации. Об этом заявило Министерство обороны Беларуси.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко поблагодарил личный состав за «качественное выполнение поставленной задачи».

Нам чужого не нужно, но и своей земли мы не отдадим. Вы с честью выполнили поставленные задачи по усилению охраны участков государственной границы. Вы показали местным жителям, что они могут жить и спокойно трудиться на родной земле. Беларусь под надежной защитой! — заявил он.