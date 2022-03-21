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Войска Беларуси вернулись в пункт постоянной дислокации (ФОТО)
Войска Беларуси вернулись в пункт постоянной дислокации (ФОТО)https://racurs.ua/n168664-voyska-belarusi-vernulis-v-punkt-postoyannoy-dislokacii-foto.htmlРакурс
В Беларуси военнослужащие 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Бреста покинули границу с Украиной.
Бригада вернулась в пункт постоянной дислокации. Об этом заявило Министерство обороны Беларуси.
Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко поблагодарил личный состав за «качественное выполнение поставленной задачи».
Нам чужого не нужно, но и своей земли мы не отдадим. Вы с честью выполнили поставленные задачи по усилению охраны участков государственной границы. Вы показали местным жителям, что они могут жить и спокойно трудиться на родной земле. Беларусь под надежной защитой! — заявил он.
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