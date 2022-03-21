Білоруські партизани зупиняють потяги рф – з’явилася карта

https://racurs.ua/ua/n168647-biloruski-partyzany-zupynyaut-potyagy-rf-z-yavylasya-karta.html

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У Білорусі партизани створюють перепони, щоб не допустити вхід білоруських військ в Україну.

Про це заявив заступник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка у Twitter.

Білорусь — земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена, — написав він.

Вячорка опублікував карту Білорусі «Залізничний опір-2022», на яку нанесені результати дій білоруських партизанів.

Опозиціонер додав, що російська фабрика тролів зараз активно працює в коментарях в Instagram та Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами та українцями.

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На його думку, в такий спосіб Росія намагається «втягнути Білорусь у свою криваву бійню проти братньої України».