З території Білорусі може розпочатися наступ у Волинському напрямку, фото: «Волинь 24»

https://racurs.ua/ua/n168627-zagroza-nastupu-z-bilorusi-na-volyn-ie-vysokou-genshtab.html

Ракурс

Ймовірність наступу з білоруської території у напрямку Волині у Генштабі ЗСУ вважають високою.

Про це повідомляє видання «Українська правда».

Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі, — розповіли журналістам у Генштабі.

Видання, з посиланням на джерело в розвідці зазначає, що протягом найближчих одного-двох днів очікується вступ Білорусі у війну на боці росії.

За словами джерела видання, відповідне рішення вже ухвалене керівництвом країни попри опір з боку рядових військових та мешканців Білорусі.

Зазначається, що білоруси ніде не воювали і не мають ні бойового досвіду. Очікується, що їх чекає доля «гарматного м’яса».

.

Нагадаємо, вчора, 19 березня, з України виїхала велика група білоруських дипломатів, включаючи посла Ігоря Сокола, виїхала з території України.

Джерело: «Українська правда»