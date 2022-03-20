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З території Білорусі може розпочатися наступ у Волинському напрямку, фото: «Волинь 24»
Загроза наступу з Білорусі на Волинь є високою — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n168627-zagroza-nastupu-z-bilorusi-na-volyn-ie-vysokou-genshtab.htmlРакурс
Ймовірність наступу з білоруської території у напрямку Волині у Генштабі ЗСУ вважають високою.
Про це повідомляє видання «Українська правда».
Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі, — розповіли журналістам у Генштабі.
Видання, з посиланням на джерело в розвідці зазначає, що протягом найближчих одного-двох днів очікується вступ Білорусі у війну на боці росії.
За словами джерела видання, відповідне рішення вже ухвалене керівництвом країни попри опір з боку рядових військових та мешканців Білорусі.
Зазначається, що білоруси ніде не воювали і не мають ні бойового досвіду. Очікується, що їх чекає доля «гарматного м’яса».
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Нагадаємо, вчора, 19 березня, з України виїхала велика група білоруських дипломатів, включаючи посла Ігоря Сокола, виїхала з території України.
Джерело: «Українська правда»