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Ракурс
Понад 100 дітей загинули в Україні за час масштабної агресії, фото: Ungvar Info

115 дітей загинули в Україні за час масштабного російського нападу

20 бер 2022, 10:53
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Масштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, призвело до загибелі вже 115 дітей.

Ще понад 140 дітей поранене. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждалих у таких регіонах:

  • Київській області — 58;
  • Харківській області — 36;
  • Донецькій області — 29;
  • Чернігівській області — 30;
  • Миколаївський області — 22;
  • Житомирській області — 15;
  • Сумській області — 14;
  • Херсонській області — 14.

Так, вчора, 19 березня, зафіксовано такі випадки:

  • внаслідок обстрілу російськими військовими міста Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його завалів дістали двох дітей, врятувати яких, попри зроблену серцево-легеневу реанімацію, не вдалося. Також під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, однак дитину вдалося врятувати — її стан стабільний та задовільний;
  • внаслідок обстрілу житлових будинків Харкова загинули чоловік та дев’ятирічний хлопчик.

Загалом внаслідок здійсненних російськими війська обстрілів пошкоджено щонайменше 489 закладів освіти, 69 з них зруйновані повністю.



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Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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