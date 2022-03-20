115 детей погибли в Украине за время масштабного российского нападения

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Более 100 детей погибли в Украине за время масштабной агрессии, фото: Ungvar Info
115 детей погибли в Украине за время масштабного российского нападенияhttps://racurs.ua/n168626-115-detey-pogibli-v-ukraine-za-vremya-masshtabnogo-rossiyskogo-napadeniya.htmlРакурс
Масштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, призвело до загибелі вже 115 дітей.
Ще понад 140 дітей поранене. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Найбільше постраждалих у таких регіонах:
- Київській області — 58;
- Харківській області — 36;
- Донецькій області — 29;
- Чернігівській області — 30;
- Миколаївський області — 22;
- Житомирській області — 15;
- Сумській області — 14;
- Херсонській області — 14.
Так, вчора, 19 березня, зафіксовано такі випадки:
- внаслідок обстрілу російськими військовими міста Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його завалів дістали двох дітей, врятувати яких, попри зроблену серцево-легеневу реанімацію, не вдалося. Також під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, однак дитину вдалося врятувати — її стан стабільний та задовільний;
- внаслідок обстрілу житлових будинків Харкова загинули чоловік та дев’ятирічний хлопчик.
Загалом внаслідок здійсненних російськими війська обстрілів пошкоджено щонайменше 489 закладів освіти, 69 з них зруйновані повністю.
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Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, — наголошують у відомстві.