115 детей погибли в Украине за время масштабного российского нападения

Более 100 детей погибли в Украине за время масштабной агрессии, фото: Ungvar Info

https://racurs.ua/n168626-115-detey-pogibli-v-ukraine-za-vremya-masshtabnogo-rossiyskogo-napadeniya.html

Ракурс

Масштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, призвело до загибелі вже 115 дітей.

Ще понад 140 дітей поранене. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждалих у таких регіонах:

Київській області — 58;

Харківській області — 36;

Донецькій області — 29;

Чернігівській області — 30;

Миколаївський області — 22;

Житомирській області — 15;

Сумській області — 14;

Херсонській області — 14.

Так, вчора, 19 березня, зафіксовано такі випадки:

внаслідок обстрілу російськими військовими міста Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його завалів дістали двох дітей, врятувати яких, попри зроблену серцево-легеневу реанімацію, не вдалося. Також під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, однак дитину вдалося врятувати — її стан стабільний та задовільний;

внаслідок обстрілу житлових будинків Харкова загинули чоловік та дев’ятирічний хлопчик.

Загалом внаслідок здійсненних російськими війська обстрілів пошкоджено щонайменше 489 закладів освіти, 69 з них зруйновані повністю.

.