Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение. Фото: Виктор Андрусив

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Російський військовий здав українським бійцям танк за винагороду.

Нацполіція вже кілька тижнів ідентифікувала телефони, якими користуються росіяни в Україні. Це українські номери, на які Міністерство внутрішніх справ України регулярно присилає смс з інструкцією, як здатись в полон і здати техніку. Кілька днів тому зателефонував такий собі «Міша», який вирішив здатися не сам, а з танком. Інформацію передали Головному розвідувальному управлінню. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Окупанту вказали місце, куди треба під’їхати. Після перевірки, що це не засідка, спецназ затримав танкіста. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Окупант не бачив сенсу продовжувати воювати. Додому повертатися боявся — командир погрожував розстріляти та списати все на бойові втрати.

Що з Мішою? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тис. дол. по завершенню війни і можливість податись на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем, — додав Андрусів.

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Як відомо, раніше державний концерн «Укроборонпром» оголосив, що готовий сплатити премію в 1 млн дол. за вкрадений чи трофейний літак окупантів.

Нагадаємо, військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії, підполковника Олександра Кошеля.