Владимир Путин, фото: «Главред»

https://racurs.ua/n168715-putin-perestal-slushat-sobstvennuu-razvedku-iz-za-provala-v-ukraine-smi.html

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Президент країни-агресора володимир путін проводить «чистку» у своїх спецслужбах, оскільки російське вторгнення в Україну йде не так, як планувалося.

Трохи менше ніж за чотири тижні путін у трьох випадках вжив каральних заходів проти людей із силових структур, яких він знає особисто, повідомляє видання Forbes.

За словами експертів, війна почалася з того, що путін публічно принизив керівника Служби зовнішньої розвідки рф Сергія Наришкіна. Через кілька тижнів каральні заходи в спецслужбі ФСБ стали публічними — під них потрапив відділ, відповідальний за іноземну розвідку:

генерала Сергія Беседу та іншого офіцера спецслужби було допитано й посаджено під домашній арешт;

заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврілова відправили у відставку, попри те, що його вік — лише 45 років.

Зазначається, що путін вважає себе найбільш обізнаною щодо України людиною в російській владі і він висловлює ці погляди публічно та внутрішньо.

Путін навіть написав довгий історичний нарис про Україну. Розповісти такій людині про ситуацію в Україні, яка їй не подобається, — це величезний виклик. Мабуть, ніхто не хотів цього робити, — зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов.



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Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну. Завдяки героїчному опору українського народу плани ворога зі швидкого захоплення країни провалилися. Протистояння масштабному російському нападу триває вже 26-й день.

Джерело: Forbes