Путин перестал слушать собственную разведку из-за провала в Украине — СМИhttps://racurs.ua/n168715-putin-perestal-slushat-sobstvennuu-razvedku-iz-za-provala-v-ukraine-smi.htmlРакурс
Президент країни-агресора володимир путін проводить «чистку» у своїх спецслужбах, оскільки російське вторгнення в Україну йде не так, як планувалося.
Трохи менше ніж за чотири тижні путін у трьох випадках вжив каральних заходів проти людей із силових структур, яких він знає особисто, повідомляє видання Forbes.
За словами експертів, війна почалася з того, що путін публічно принизив керівника Служби зовнішньої розвідки рф Сергія Наришкіна. Через кілька тижнів каральні заходи в спецслужбі ФСБ стали публічними — під них потрапив відділ, відповідальний за іноземну розвідку:
- генерала Сергія Беседу та іншого офіцера спецслужби було допитано й посаджено під домашній арешт;
- заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврілова відправили у відставку, попри те, що його вік — лише 45 років.
Зазначається, що путін вважає себе найбільш обізнаною щодо України людиною в російській владі і він висловлює ці погляди публічно та внутрішньо.
Путін навіть написав довгий історичний нарис про Україну. Розповісти такій людині про ситуацію в Україні, яка їй не подобається, — це величезний виклик. Мабуть, ніхто не хотів цього робити, — зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов..
Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну. Завдяки героїчному опору українського народу плани ворога зі швидкого захоплення країни провалилися. Протистояння масштабному російському нападу триває вже 26-й день.
Джерело: Forbes