Возле Мариуполя оккупанты захватили эвакуационную колонну

Оккупанты нарушили договоренности по эвакуации из Мариуполя, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n168720-vozle-mariupolya-okkupanty-zahvatili-evakuacionnuu-kolonnu.html

Ракурс

Евакуаційну колону з працівниками ДСНС, яка рухалася з Маріуполя погодженим маршрутом, біля Мангуша захопили представники терористичної організації ДНР.

Віцепрем'єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про це сьогодні, 22 березня, в ефірі українських телеканалів.

Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, є колона автобусів, є працівники ДСНС, яких захопили представники «ДНР». Вони стоять біля Мангуша, зараз там зупинились. Ми намагаємось їх витягти всіма силами, — зазначила Верещук.

За її словами, окупанти повідомляють, що техніку заберуть, а людей, можливо, випустять.

Міністр зазначає, що з Маріуполя хочуть, але не можуть виїхати понад 100 тис. людей.

Коридору немає як такого. А ті, що є, лише для легкових автомобілів і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше км до пункту, де ми могли б їх посадити в автобус і відвезти у Запоріжжя безпечніше, — наголосила вона.



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На сьогодні були погоджені три маршрути для евакуації людей з Маріуполя, один з яких був Мангушська громада — Запоріжжя.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує особисто супроводити гуманітарну місію до Маріуполя.