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Ракурс
Никос Дендиас, фото: «Изборком»

Греческий министр намерен лично сопроводить гуманитарную миссию в Мариуполь

22 мар 2022, 18:05
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Гуманітарну місію до Маріуполя планує особисто супроводити міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.

Міністр вже направив офіційну ноту українській стороні з проханням про сприяння та ноту російській стороні з проханням не перешкоджати направленню гуманітарної допомоги. Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на грецькі ЗМІ.

Я планую супроводжувати місію особисто в координації з головою Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером, з яким ми вже контактуємо, — заявив Дендіас.

20 березня до Греції прибув генеральним консулом Греції в Маріуполі Маноліс Андрулакіс. Дендіас провів з ним розмову про становище мирного населення Маріуполя.

У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків.



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Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Маріуполь, який в результаті опинився в облозі, є одним з епіцентрів бойових дій.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Источник: Ракурс


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