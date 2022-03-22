Возле Кривого Рога на мини взорвался автомобиль ДРГ оккупантов, фото: горсовет Кривого Рога

https://racurs.ua/n168716-drg-vraga-vzorvalas-na-mine-vozle-krivogo-roga-foto.html

Ракурс

Автомобіль диверсійо-розвідувальної групи (ДРГ) ворога підірвався на мінних загородженнях, встановлених ЗСУ довкола Кривого Рогу.

Наразі вивчаються знайдені у залишках автомобіля документи. Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє командування територіальної оборони Кривого Рогу.

Зупинені силами ЗСУ на далеких підступах до Кривого Рогу окупаційні війська намагаються проникнути ближче до міста невеликими групами, а також направляють розвідувальні групи на автомобілях, відібраних у жителів окупованих районів. Всі такі спроби на даний момент успішно припиняються, — зазначається в повідомленні.

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У теробороні наголошують, що, у зв’язку із мінуванням місцевості, забороняється пересування транспорту будь-якими територіями Криворізького району (у тому числі полями, посадками, балками) та польовими дорогами, за винятком основних доріг загального користування між населеними пунктами.

Також заборонене індивідуальне пересування за межами населених пунктів поза дорогами загального користування.