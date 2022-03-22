Мариуполь в российской осаде показали на спутниковых снимках

Фото: Maxar Technologies

https://racurs.ua/n168696-mariupol-v-rossiyskoy-osade-pokazali-na-sputnikovyh-snimkah.html

Ракурс

Російська військова техніка та позиції окупантів під Маріуполем супутник зумів зафіксувати на фото.

Багатостраждальне місто перебуває в тотальний ворожій облозі, але тримається на нелюдських зусиллях незламних захисників. На одній зі світлин зображені російські військові машини та танки на вулицях «лівобережного» мікрорайону Маріуполя — у день, коли підтримувані сепаратисти взяли під контроль урядові будівлі. Знімки зроблені 19 березня. Про це повідомляє CNN.

Додаткові знімки показують позиції ворожої артилерії на північний схід від Маріуполя та дим, що піднімається від палаючих житлових будинків.

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Нагадаємо, журналісти зуміли показати масштаб руйнувань у Маріуполі через супутникові знімки та безпілотники, які були зроблені 18 березня. Внаслідок бомбардувань на обстрілів з боку окупантів панельні будинки знищені подекуди навпіл. У більшості будинків стіни всуціль чорні від кіптяви.

Джерело: CNN