Потери врага на 28-й день войны назвали в Генштабе ВСУ

Потери врага на 28-й день войны назвали в Генштабе ВСУ

https://racurs.ua/n168735-poteri-vraga-na-28-y-den-voyny-nazvali-v-genshtabe-vsu.html

23 мар 2022, 10:43 999

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