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Потери врага на 28-й день войны назвали в Генштабе ВСУ

Потери врага на 28-й день войны назвали в Генштабе ВСУ

23 мар 2022, 10:43
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Загальні бойові втрати противника озвучив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, станом на ранок 23 березня ворог втратив:



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  • особового складу — 15 тис. 600 осіб,
  • танків — 517 од,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 578 од,
  • артилерійських систем — 267 од,
  • РСЗВ — 80 од,
  • засоби ППО — 47 од,
  • літаків — 101,
  • гелікоптерів — 124 од,
  • автомобільної техніки — 1 тис. 8 од,
  • кораблі/катери — 4 од,
  • цистерн з ПММ — 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42,
  • спеціальна техніка — 15.

Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Источник: Ракурс


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