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Потери врага на 28-й день войны назвали в Генштабе ВСУ
Потери врага на 28-й день войны назвали в Генштабе ВСУhttps://racurs.ua/n168735-poteri-vraga-na-28-y-den-voyny-nazvali-v-genshtabe-vsu.htmlРакурс
Загальні бойові втрати противника озвучив Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними Генштабу, станом на ранок 23 березня ворог втратив:
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- особового складу — 15 тис. 600 осіб,
- танків — 517 од,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 578 од,
- артилерійських систем — 267 од,
- РСЗВ — 80 од,
- засоби ППО — 47 од,
- літаків — 101,
- гелікоптерів — 124 од,
- автомобільної техніки — 1 тис. 8 од,
- кораблі/катери — 4 од,
- цистерн з ПММ — 70,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42,
- спеціальна техніка — 15.
Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.