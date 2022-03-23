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Ракурс
Командира бригады морской пехоты рф утилизировали под Мариуполем

Командира бригады морской пехоты рф утилизировали под Мариуполем (ФОТО)

23 мар 2022, 10:46
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Командира окупаційної 810-ї гвардійської окремої ордена жукова бригади морської піхоти фашистської армії рф, полковника й військового злочинця олексія шарова ліквідували під Маріуполем.

Про це повідомляють українські захисники.

Також вчора Збройні сили України знищили командира 171-го окремого десантно-штурмового батальйону сьомої десантно-штурмової дивізії армії рашистів підполковника олексія шаршавова.



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Земля бетоном військовим злочинцям рф!

Источник: Ракурс


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