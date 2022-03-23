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Командира бригады морской пехоты рф утилизировали под Мариуполем
Командира бригады морской пехоты рф утилизировали под Мариуполем (ФОТО)https://racurs.ua/n168736-komandira-brigady-morskoy-pehoty-rf-utilizirovali-pod-mariupolem-foto.htmlРакурс
Командира окупаційної 810-ї гвардійської окремої ордена жукова бригади морської піхоти фашистської армії рф, полковника й військового злочинця олексія шарова ліквідували під Маріуполем.
Про це повідомляють українські захисники.
Також вчора Збройні сили України знищили командира 171-го окремого десантно-штурмового батальйону сьомої десантно-штурмової дивізії армії рашистів підполковника олексія шаршавова.
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Земля бетоном військовим злочинцям рф!