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Ракурс
Глава фонда «Вернись живым» обвинил чиновников во взяточничестве для пропуска гумконвоев

Глава фонда «Вернись живым» обвинил чиновников во взяточничестве для пропуска гумконвоев

23 мар 2022, 16:30
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Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут звинуватив представників Вінницької та Дніпровської військово-цивільних адміністрацій та особисто голів цих адміністрацій у хабарництві для пропуску гумконвоїв через митний кордон.

Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають «відкату» у волонтерів за надання листів щодо пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави, — написав 23 березня очільник найбільшого волонтерського фонду країни на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами Чмута, «тариф» відкату — або 10% від рахунку або 100 автівок.

Пане Сергій Борзов, пане Ігор Маковцев — країна обов’язково згадає вашу «допомогу» в умовах війни, — написав Чмут.



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Шановний Офіс президента України — наведіть, будь ласка, порядок з тими, кого ви призначили, — звернувся він і до Банкової.

Источник: Ракурс


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