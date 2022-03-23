Половина украинцев временно разделилась со своей семьей — опрос

https://racurs.ua/n168763-polovina-ukraincev-vremenno-razdelilas-so-svoey-semey-opros.html

Ракурс

Майже половині українців (44%) в умовах війни довелося тимчасово розділитися зі своєю сім'єю.

Соціологічна група «Рейтинг» повідомила про результати опитування, проведеного в рамках проекту «Україна в умовах війни». Його метою було дослідити, як війна змінила звичне життя наших громадян.

Зі своїми близькими та рідними зараз, під час повномасштабного вторгнення з РФ, постійно спілкується 72% Серед українців, які мали роботу до повномасштабного вторгнення РФ, 53% зараз не працюють. У звичному режимі працюють 22% громадян, віддалено — 21%, знайшли нову роботу 2%.

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Понад 50% громадян переконані, що на відбудову країни вистачить п’яти років. Ще 13% впевнені, що для цього знадобиться до року.

Подорожувати країною після війни планують 55% українців. Для більшості з них це є бажанням засвідчити своє ставлення до трагедії та «обійняти» країну.