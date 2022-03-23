Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Половина українців тимчасово розділилася зі своєю сім’єю - опитування

Половина українців тимчасово розділилася зі своєю сім'єю — опитування

23 бер 2022, 18:50
999

Майже половині українців (44%) в умовах війни довелося тимчасово розділитися зі своєю сім'єю.

Соціологічна група «Рейтинг» повідомила про результати опитування, проведеного в рамках проекту «Україна в умовах війни». Його метою було дослідити, як війна змінила звичне життя наших громадян.

Зі своїми близькими та рідними зараз, під час повномасштабного вторгнення з РФ, постійно спілкується 72% Серед українців, які мали роботу до повномасштабного вторгнення РФ, 53% зараз не працюють. У звичному режимі працюють 22% громадян, віддалено — 21%, знайшли нову роботу 2%.



.

Понад 50% громадян переконані, що на відбудову країни вистачить п’яти років. Ще 13% впевнені, що для цього знадобиться до року.

Подорожувати країною після війни планують 55% українців. Для більшості з них це є бажанням засвідчити своє ставлення до трагедії та «обійняти» країну.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів