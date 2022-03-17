Росіяни гордяться нападом на Україну – незалежні соціологи

https://racurs.ua/ua/n168532-rosiyany-gordyatsya-napadom-na-ukrayinu-nezalejni-sociology.html

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Росіяни підтримують війну в Україні та відчувають гордість за це, свідчать дані соціологічного дослідження.

Напад на Україну підтримує 71% громадян країни-терориста. Результати опитування опинилися в розпорядженні російської служби «Радіо Свобода».

Згідно з даними, росіяни віком від 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії.

Респонденти віком до 18 років були більш схильні до образ і розчарувань. Двоє з п’яти росіян висловлювали занепокоєння війною, і про ці почуття найчастіше повідомляли молоді росіяни.

Росіяни віком від 25 до 44 років частіше казали про тривогу і страх через «військову операцію». Більше ніж половина опитаних віком від 55 років заявили, що підтримують війну проти України.

Водночас молоді росіяни у віковій групі від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до того, що відбувається в Україні.

Відмінності між першим і другим опитуваннями показують збільшення кількості людей, що підтримують «військову операцію» та незалежність так званих ДНР та ЛНР.

Водночас серед російського населення зростає песимізм щодо фінансового становища у зв’язку з санкціями проти росії з боку Заходу.

Опитування також засвідчили, що понад дві третини росіян дізнаються новини про війну по телебаченню: 87% - з державних телеканалів, 22% - через радіо, 1% респондентів отримує доступ до інформації на коротких хвилях. Вдаються до використання VPN, щоб дізнатися новини, — 5,5%.

З тих, хто взагалі використовує інтернет задля новини про війну, 37% взагалі не знають, що таке VPN. YouTube користуються 11% респондентів, Telegram — 7%.

Дослідники кажуть: третина респондентів твердо вірить, що Володимир Путін працює в їхніх інтересах, 26% - що певною мірою в їхніх інтересах.

Загалом більшість росіян вважають, що буде краще, якщо путін залишатиметься президентом якнайдовше.

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Перше опитування тривало 28 лютого — 1 березня, друге — 12−13 березня серед дорослого населення росії.

Нагадаємо, російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Окупанти завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.