Еще один город Украины оказался под угрозой испарений аммиака

https://racurs.ua/n168771-esche-odin-gorod-ukrainy-okazalsya-pod-ugrozoy-ispareniy-ammiaka.html

Ракурс

Ще одне місто України опинилося під загрозою випарів аміаку.

Голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус повідомив, що росіяни обстріляли одне із харчових підприємств Чернігова.

О 18.50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20.10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру, — повідомив Чаус у Телеграм.

За його словами, концентрація випарів аміаку наразі в межах норми.

Наразі триває пожежа на складі готової продукції та тари. Тривають рятувальні роботи.

Чаус припустив, що подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

Він також нагадав, що аміак — легший за повітря, тому швидко підіймаэться вгору. Це безбарвний газ з різким запахом, схожим на запах нашатирного спирту.

В умовах викиду (виливу) аміаку:

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виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, нижніх поверхах. У помешканні чи укритті слід загерметизувати вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо відчуваєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

«Ракурс» повідомляв, що 21 березня через ворожий обстріл на «Сумихімпромі» стався витік аміаку.